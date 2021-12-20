Ульяновск, , 14:06 — REGNUM Ульяновская области стала финалистом первой Национальной премии в сфере креативных индустрий Russian Creative Awards. Регион отмечен в номинации «Креативный регион года», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Дом творчества Наталия Стрельцова © ИА REGNUM

Премия Russian Creative Awards учреждена в 2021 году для выявления и поддержки наиболее успешных практик в креативном секторе: речь идёт, в частности, о музыке, компьютерной графике, дизайну, кино, издательском деле и журналистике, архитектуре, дизайну, IT, моде, искусстве.

Победителем в номинации «Креативный регион года» стала Москва. Также прошли в финал, то есть попали в число лучших, Ульяновская и Нижегородская области, ХМАО-Югра и Саха (Якутия). Всего на получение премии было подано свыше 3 тыс. заявок из 72 регионов.

Вручение национальной премии состоялась в московском концертном зале «Зарядье». В мероприятии принял участие губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Ульяновские власти отмечают, что формирование отрасли креативных индустрий началось в 2011 году с создания на государственном уровне фонда «Ульяновск — культурная столица». В регионе его позиционируют как «институт развития в сфере креативных индустрий». Фонд развивает международное гуманитарное сотрудничество, оказывает поддержку в реализации творческих проектов.

По словам директора фонда Татьяны Ившиной, попадание Ульяновской области в топ-5 креативных регионов — это победа всего творческого сообщества региона, начиная с ремесленников и заканчивая крупными предприятиями, которые работают в данном направлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года на международном форуме в Санкт-Петербурге была представлена работа ульяновского проектного офиса, а совместно с фондом «Ульяновск — культурная столица» проведена сессия «Молодёжная дипломатия БРИКС: что выбирает поколение Z?» Участники обсудили особенности запуска стартапов и перспективы создания международного бизнеса.