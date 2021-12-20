Ньон, Швейцария, 20 декабря, 2021, 14:06 — ИА Регнум. Английскому футбольному клубу «Тоттенхэм Хотспур» присуждено техническое поражение в матче группового этапа Лиги конференций с французским «Ренном». Об этом 20 декабря сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Тоттенхэм Хотспур»

Отмечается, что решение принял дисциплинарный комитет УЕФА. «Тоттенхэму» засчитано поражение со счётом 0:3.

Таким образом, «Ренн» занял первое место в таблице группы G, набрав 14 очков. Вторым стал нидерландский «Витесс» (10). «Тоттенхэм» с семью очками занял третье место и выбыл с турнира.

Как сообщало ИА REGNUM, матч должен был пройти 9 декабря, но был отменён из-за вспышки коронавируса в «Тоттенхэме».