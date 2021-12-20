Петропавловск-Камчатский, , 14:05 — REGNUM В Камчатском крае передача котельных в частные руки не планируется, заявила ИА REGNUM заместитель регионального министра развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Анна Головань. По её словам, в регионе работают 221 котельная, из них 204 находятся в муниципальной собственности, лишь 17 котельных находятся в собственности ресурсоснабжающих организаций.

Котельная Пётр Иванов

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Анна Головань пояснила, что эксплуатация котельных ресурсоснабжающими организациями ведется по договорам аренды или концессии.

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Отметим, что приватизация энергетики в регионах РФ проходила по-разному. Так, в Архангельской области ТЭЦ находятся в частной собственности, а котельные — в государственной и муниципальной. В Красноярском крае все ТЭЦ и котельные — частные.