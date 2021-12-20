Москва, 20 декабря, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Итоги прошедшего 2021 года подвела Всероссийская организация «Боевое братство». Об этом 20 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Алябьева ИА REGNUM Боевое братство

Завершающийся год был годом 80-летия начала контрнаступления советских войск под Москвой в Великой Отечественной войне и потому все проводимые организацией мероприятия, которых было проведено более 40 тысяч, были посвящены этой памятной дате.

Одним из важных событий 2021 года стал VII съезд Всероссийской организации «Боевое братство», прошедший 22 мая 2021 года в Конгресс-центре «Патриот». Делегаты съезда от имени 110 тысяч членов Организации в своем обращении ко всем патриотическим силам России заявили о своей сопричастности к происходящим событиям в стране и за рубежом, о своем участии в защите национальных интересов России, а также о своей особой ответственности за работу с молодежью, ранее проводимой участниками Великой Отечественной войны, которую они взяли на себя.

Также «Боевое братство» стало значимым участником общественно-политической жизни страны и по общественно-политическому направлению деятельности им было проведено 8314 мероприятий.

Кроме того, в единый день голосования 24 представителя организации были избраны в Государственную Думу РФ, 45 — в региональные законодательные собрания, и еще 23 — в муниципальные органы власти.

В мае руководители региональных отделений «Боевое братство» Центрального федерального округа стали участниками патриотического форума «Наследники Великой Победы» организованного правительством Тульской области и Тульским областным отделением организации. На мероприятии шел разговор о привлечении ветеранов к системной наставнической деятельности с молодежью, о необходимости освоения новых форм работы по ее патриотическому воспитанию, о продвижении мер социальной поддержки ветеранов.

Помимо того, был проведен учебно-методический сбор с руководителями региональных отделений ЦФО.

Также в рамках патриотического воспитания молодежи усилиями региональных отделений проведено 11 433 патриотических мероприятия, а ветеранами «Боевого братства» было проведено 9170 «Уроков мужества» и других мероприятий со школьниками, кадетами и юнармейцами.

Кроме того, к участию в конкурсах патриотического сочинения и рисунка «Память сильнее времени» было вовлечено более 150 тысяч школьников, и еще участием организации было создано 80 кадетских классов, 66 военно-патриотических клубов, 47 поисковых отрядов, а также 92 спортивных клуба и секции.

Участниками Всероссийского военно-патриотического соревнования «Тропа «Боевого братства» стали более трех тысяч юношей и девушек. Заключительный этап состязания состоялся в Москве, в нем участвовало 235 человек в составе 47 команд из десяти регионов России.

Помимо этого, 2021 год стал годом организационного развития структуры созданного организацией молодежного Движения «Волонтерская Рота Боевого Братства». К имеющимся 43 региональным отделениями «Волонтерской роты» в течение года прибавилось еще 18 отделений в регионах России.

Волонтерами было проведено 17 массовых патриотических акций, приуроченных к государственным праздникам и Дням воинской славы России, участниками которых стали более 27 тыс. человек.

В рамках проекта «Ржев. Калининский фронт» было проведено 13 поисковых экспедиций с общим количеством участников более 1,3 тыс. человек. Поисковиками были подняты и перезахоронены останки 59 военнослужащих погибших в годы Великой Отечественной войны.

Кроме того, в декабре Волонтерской ротой был реализован проект «Город Героев Москва», в котором было задействовано более 20 тысяч активистов, было проведено более 150 акций, в том числе 70 в рамках патриотического воспитания молодежи и 50 мероприятий в рамках волонтерской деятельности. В рамках Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» волонтеры оказали помощь в доставке продуктов питания и медикаментов более пяти тыс. человек и активно включились в донорство крови и костного мозга. При этом 400 представителей Волонтерской роты были включены в регистр доноров костного мозга.

По направлению деятельности «Социальная и правовая поддержка» было проведено 4259 мероприятий в социальной сфере. Благодаря активной работе руководителей региональных отделений с руководством регионов 262 ветерана боевых действий смогли улучшить свои жилищные условия.

В этом году в рамках проекта «Комплексная реабилитация ветеранов» также были обеспечены санаторно-курортным лечением в лучших здравницах России 2832 инвалида, ветерана боевых действий, а также члена их семей и семей погибших защитников Отечества. По региональным программам прошли реабилитацию 209 ветеранов.

Также региональными отделениями организации, в том числе с участием фонда «Память поколений», была оказана помощь: в протезировании 3 инвалидам; в получении инвалидных колясок — 16 ветеранам; другие виды помощи получил 241 человек, включая 207 ветеранов Великой Отечественной войны.

Помимо этого, правовой центр «Точка опоры» оказал безвозмездную правовую помощь и поддержку 1132 ветеранам из 24 регионов страны; провел 69 правовых семинаров с числом участников 2055 человек; а также оказал правовое сопровождение 93 дел в судах регионов. Региональными отделениями Организации в рамках проекта «Точка опоры» оказана безвозмездная юридическая помощь более 2,5 тыс. ветеранов.

В рамках реализации гуманитарных проектов в 2021 году было проведено 1833 мероприятия и акции.

Кроме того, было совершено восемь гуманитарных десантов в Сирию, в ходе которых было собрано, доставлено и роздано более двух тонн медикаментов в медицинские учреждения Дамаска, более пяти тонн продуктов питания, школьные принадлежности детям в Дамаске, Дераа, Маалюли; а также доставлены генераторы и другие материальные средства.

В рамках проекта «Школа доброты» была проведена 81 гуманитарная акция, в ходе которых переданы школьные принадлежности, медикаменты и продукты питания жителям ДНР, ЛНР и Нагорного Карабаха.

По проекту «Своих не бросаем» было проведено 1481 акция, в ходе них были обеспечены продуктами питания и предметами первой необходимости более пяти тысяч инвалидов, ветеранов и других категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Помимо этого, также оказывалась помощь медицинским работникам в Москве. В рамках нее в больницу в Коммунарке, подстанциям скорой помощи в Троицке и Московском, а также в другие медицинские учреждения было передано более четырех тонн продуктов питания, более 1,5 тонн питьевой воды, пробиотики для постковидного восстановления, средства индивидуальной защиты и другие материальные средства.

В течение года в рамках проекта «Сохранение исторической памяти» региональными отделениями проведено 7659 мемориальных мероприятий и акций. В ходе них было сооружено 150 памятников и обелисков, отреставрировано 2349 памятников, присвоено 43 имени героев школам и улицам, создано 73 Аллеи Памяти, построено 17 храмов и часовен, установлено 199 мемориальных досок и учтено 16 243 воинских захоронения с участием «Боевого братства».

В год 80-летия битвы за Москву члены организации еще раз продемонстрировали обществу гражданственность и патриотизм, лучшие человеческие качества ветеранов и молодежи «Боевого братства», а также их готовность служить интересам Отечества