Черкесск, , 14:03 — REGNUM Карачаево-Черкесию в ближайшие двое суток накроют мощные снегопады. Из-за сильных осадков в республике объявили экстренное предупреждение, сообщили 20 декабря в пресс-службе регионального управления МЧС.

Снегопад uknowgayle

«Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесии информирует, что, по данным главного управления «Карачаево-Черкесского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», с 20 декабря по 22 декабря в горах КЧР выше 2000 метров лавиноопасно, <…> 21 и 22 декабря 2021 года местами по КЧР ожидается очень сильный снег. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций (происшествий) не выше муниципального характера», — говорится в сообщении спасательного ведомства.

В МЧС предупредили о возможности ухудшения условий на дорогах, из-за чего вероятно увеличение количества ДТП. Возможны заторы на трассах федерального и местного значения и проблемы в передвижении городского транспорта. Есть вероятность повреждения линий электропередачи из-за повала деревьев и налипания мокрого снега на проводах.

Напомним, 19 декабря в курортном поселке Домбай из-за сильного снегопада на линию электропередачи повалило деревья. Остались без света около 190 гостиниц и шесть жилых домов. С учетом того, что в поселке в основном отапливаются за счет электричества, гостиничный и жилой сектор остались и без тепла. О восстановлении электроснабжения энергетики сообщили уже на следующий день, 20 декабря.

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