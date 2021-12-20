Ереван, , 14:03 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после встреч с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи и после в Брюсселе появилась возможность для постепенного мирного развития Закавказского региона. Об этом Алиев заявил на встрече с сотрудниками Службы нацбезопасности Армении.

Никол Пашинян Primeminister.am

«Хотел бы отметить, что после встреч в Сочи и Брюсселе я вижу возможность, что мы можем шаг за шагом двигаться вперёд, чтобы открыть эру мирного развития для нашей страны и региона», — сказал Алиев.

Он также уточнил, что власти Армении «сделают всё возможное, чтобы продвинуться в этом направлении».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе договорился о продолжении двухсторонних контактов.

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