Ереван, 20 декабря 2021, 14:03 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что после встреч с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи и после в Брюсселе появилась возможность для постепенного мирного развития Закавказского региона. Об этом Алиев заявил на встрече с сотрудниками Службы нацбезопасности Армении.
Он также уточнил, что власти Армении «сделают всё возможное, чтобы продвинуться в этом направлении».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе договорился о продолжении двухсторонних контактов.
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