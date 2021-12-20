Томск, , 14:03 — REGNUM Ещё один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Томской области, сообщили ИА REGNUM 20 декабря в оперативном штабе региона.

В одном из ковидных стационаров Cap.ru

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По информации федерального оперштаба, за весь период пандемии в Томской области жертвами COVID-19 стали уже 659 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Томской области выявили 185 носителей коронавируса, выздоровели 311 человек.

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