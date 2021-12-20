Томск, 20 декабря, 2021, 14:03 — ИА Регнум. Ещё один пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Томской области, сообщили ИА REGNUM 20 декабря в оперативном штабе региона.

Cap.ru В одном из ковидных стационаров

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

По информации федерального оперштаба, за весь период пандемии в Томской области жертвами COVID-19 стали уже 659 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Томской области выявили 185 носителей коронавируса, выздоровели 311 человек.