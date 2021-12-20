Кабул, , 14:03 — REGNUM Официальные лица афганской провинции Кундуз заявляют, что уровень преступности в провинции значительно снизился. Об этом сообщил начальник отдела информации и культуры Кундуза Матиулла Рухани в интервью информационному агентству «Бахтар».

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Он сказал, что с победой радикалов Исламского Эмирата в Афганистане (самоназвание радикального движения (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) количество уголовных преступлений в Кундузе значительно сократилось.

Рухани добавил, что представители Исламского Эмирата (организация, деятельность которой запрещена в РФ) дислоцируются во всех зонах безопасности административного центра и уездов провинции Кундуз и трудятся днем и ночью для защиты жизни и имущества жителей Кундуза.

Рухани призывает жителей Кундуза к сотрудничеству с силами представителей Исламского Эмирата (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в опознании и поимке преступников.