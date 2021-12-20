Москва, , 14:03 — REGNUM Риски для экономики России делятся на два вида: те, на которые может повлиять грамотная деятельность правительства РФ, и те, на которые влиять очень сложно, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель компании «Интерпортфолио», председатель Комитета по экономике МГО «ОПОРА России» Алексей Каневский.

«Так, Центральный банк РФ немало делает, чтобы затормозить гипертрофированную инфляцию и в дальнейшем, видимо, меры по сдерживанию будут продлеваться.

В России, как и во всем мире, существенное внимание уделяется борьбе с пандемией. Поэтому риски, связанные с ней, будут уходить на второй план. Соответственно, есть перспективы для развития экономики России.

Более сложная ситуация с геополитическими рисками, влиять на нее достаточно трудно. Ситуация будет сильно зависеть от решений партнеров, которым направлены предложения российского правительства и президента России Владимира Путина.

На мой взгляд, развитие российской экономики главным образом будет зависеть от ситуации, связанной с угрозами извне», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, реальных рисков для российской экономики четыре, в их числе пандемия коронавируса и инфляция, заявил главный экономист Всемирного банка по России Дэвид Найт.

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