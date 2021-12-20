Санкт-Петербург, , 14:06 — REGNUM Ленинградская область в течение двух ближайших лет получит 2,7 млрд рублей из федерального бюджета на строительство и ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается 20 декабря на сайте правительства.

Дорога в Ленобласти Lenobl.ru

Всего в 84 региона России в 2022—2023 года запланировано выделение в федеральном бюджете 100 млрд рублей на дорожные работы.

«Будут приведены в нормативное состояние около 3 тыс. км автомобильных дорог, а также реализованы два десятка значимых для регионов проектов дорожной инфраструктуры, включая строительство и реконструкцию мостов и крупных транспортных развязок», — отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 20 декабря.

Так, в Ленинградской области в числе проектов, на которые будут направлены федеральные средства, строительство моста через реку Волхов на подъезде к городу Кириши, реконструкция автомагистрали Санкт-Петербург — Колтуши на участке КАД — Колтуши (I и II этапы), строительство нового автодорожного выхода из Санкт-Петербурга от КАД в обход населённых пунктов Мурино и Новое Девяткино с выходом на существующую автомобильную дорогу Санкт-Петербург — Матокса.

В 2022 и 2023 годах на эти цели регион получит в равных долях 665,9 млн рублей (всего 1,3 млн рублей) — в качестве софинансирования расходных обязательств региона, возникающих при осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения. А также 1,188 млрд рублей на 2022 год и 232,9 млн рублей на 2023 год (всего 1,4 млрд рублей) в качестве софинансирования расходных обязательств Ленобласти, возникающих при осуществлении дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения.

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