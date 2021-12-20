Тбилиси, , 14:01 — REGNUM В Тбилиси 20 декабря с рабочим визитом прибыл премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом сообщает грузинское «Общественное телевиденрие».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, главу армянского правительства в аэропорту встречал встретил вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани. Запланирована беседа в закрытом режиме Пашиняна с грузинским премьер-министром Ираклием Гарибашвили. После этого они сделают совместное заявление для СМИ.

После этого в Тбилиси пройдёт заседание межправительственной грузино-армянской экономической комиссии, на которой стороны обсудят сотрудничество между странами.

Как сообщалоИА REGNUM, Гарибашвили посетил Армению с официальным визитом в мае. В сентябре ответный визит в Грузию Пашинян.

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