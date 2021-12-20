Екатеринбург, , 14:01 — REGNUM В Свердловской области за последние сутки еще 33 человека скончались по причине коронавирусной инфекции, сообщает региональный оперштаб. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 9091 смертельный исход от COVID-19.

Коронавирус

Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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За сутки из клиник выписался 451 человек. В общей сложности от коронавирусной инфекции оправились уже 165 985 граждан.

Как ранее сообщало РЕ, на Среднем Урале обнаружили еще 615 случаев заражения коронавирусом