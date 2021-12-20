София, , 14:00 — REGNUM В Софии на 62-м году жизни скоропостижно скончался известный в Болгарии и за пределами страны писатель, журналист и филолог Росен Янков. Об этом 20 декабря сообщила софийская газета «Факты».

Траур Марина Каширская © ИА REGNUM

Согласно официальной информации, смерть Р. Янкова наступила по естественным причинам. По некоторым данным, в течение последних нескольких лет он страдал прободной язвой желудка.

«От нас ушел выдающийся мастер художественного слова, сумевший создать ярчайшие образы в литературе и журналистике», — говорится в некрологе, подписанном деятелями болгарской культуры.

Р. Янков закончил филологический факультет Софийского университета. Являлся репортером и редактором Болгарского телеграфного агентства (1984 — 1991), в 1992 — 1996-м являлся корреспондентом софийской газеты «24 часа», а в 1997-м — возглавил это издание. Его книга «Предатели Левского», а также сборники рассказов и публицистические работы были изданы в десятках странах мира, включая Российскую Федерацию.

О дате и месте похорон Р. Янкова не сообщается.