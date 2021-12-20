Екатеринбург, 20 декабря, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В Свердловской области за сутки выявили еще 615 случаев заражения коронавирусом. Об этом 20 декабря сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

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В регионе по-прежнему происходит снижение числа заболевших ковидом. Днем ранее был зафиксирован 621 случай.

С начала пандемии в области выявили уже 192 479 носителей коронавируса. От COVID-19 оправились 165 985 свердловчан. По причине коронавирусной инфекции скончался 9091 человек.