Казань, , 14:05 — REGNUM В Татарии расследуют уголовное дело, возбужденное по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), после гибели упавшего в колодец с битутом мужчины. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Уголовное дело ru.torange.biz

В Казани 19 декабря из вкопанной цистерны с отработанным мазутом извлекли мужчину, который вскоре умер, по предварительным данным, в результате отравления.

Погибший при помощи «болгарки» планировал срезать на прилегающей территории металлические конструкции, предполагает следствие, но в какой-то момент потерял равновесие и упал в ёмкость с отработанным мазутом, закрытую не должным образом. Пострадавшего извлекли на поверхность сотрудники экстренных служб, однако спасти мужчину не удалось.

ИА REGNUM напоминает, 19 декабря в 16:14 стало известно об упавшем в колодец с битумом мужчины. Инцидент произошел в Казани на улице Клары Цеткин.

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