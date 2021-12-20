Нерехта, Костромская область, 20 декабря 2021, 14:27 — REGNUM В городе Нерехте Костромской области подростки осквернили воинский мемориал Вечный огонь. Об этом со ссылкой на сообщение местной жительницы сообщает газета «Нерехтская правда».
Инцидент произошёл 18 декабря 2021 года. Трое подростков использовали мемориал в качестве мангала, поджаривая сосиски на огне.
В УМВД по Костромской области проводят проверку по факту происшествия. Личности детей и их родителей пока не установлены.
Отметим, что Вечный огонь на улице Чкалова в Нерехте — главный воинский мемориал города. Он установлен на месте кладбища, на котором в годы Великой Отечественной войны были захоронены 46 воинов, погибших от ран в госпиталях.
Это не первый случай осквернения памятного места. Год назад трое школьников поджигали петарды от Вечного огня и кидали их в мемориал. После того как история получила огласку в СМИ, правоохранители провели беседы с детьми и их родителями. Одного из подростков поставили на учёт в подразделении по делам несовершеннолетних. Продавщицу, продавшую взрывоопасные товары подросткам, оштрафовали.
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