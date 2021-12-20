Нерехта, Костромская область, , 14:27 — REGNUM В городе Нерехте Костромской области подростки осквернили воинский мемориал Вечный огонь. Об этом со ссылкой на сообщение местной жительницы сообщает газета «Нерехтская правда».

Дети у Вечного огня Елена Смирнова

Инцидент произошёл 18 декабря 2021 года. Трое подростков использовали мемориал в качестве мангала, поджаривая сосиски на огне.

«Я с подругой прогуливалась около воинского мемориала и увидела, как дети в возрасте около 11 лет жарили сосиски на Вечном огне. Но ведь Вечный огонь — это не мангал!», — написала нерехтчанка Елена Смирнова.

В УМВД по Костромской области проводят проверку по факту происшествия. Личности детей и их родителей пока не установлены.

Отметим, что Вечный огонь на улице Чкалова в Нерехте — главный воинский мемориал города. Он установлен на месте кладбища, на котором в годы Великой Отечественной войны были захоронены 46 воинов, погибших от ран в госпиталях.

Это не первый случай осквернения памятного места. Год назад трое школьников поджигали петарды от Вечного огня и кидали их в мемориал. После того как история получила огласку в СМИ, правоохранители провели беседы с детьми и их родителями. Одного из подростков поставили на учёт в подразделении по делам несовершеннолетних. Продавщицу, продавшую взрывоопасные товары подросткам, оштрафовали.

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