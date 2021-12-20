Петропавловск-Камчатский, , 13:57 — REGNUM В Камчатском крае в 2021 году мазут для ТЭЦ и котельных региона закупался по цене 28 061 рубль за тонну, в 2019 году он поставлялся по цене 24 046 рублей за тонну, в 2020 году — за 19 022 рубля за тонну. Об этом ИА REGNUM заявила заместитель министра развития гражданского общества, молодежи и информационной политики Камчатского края Анна Головань.

Цены Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По её словам, уголь в 2021 году поставлялся по цене 8371 рубль за тонну, в 2019 году он стоил 8282 рубля за тонну, а в 2020 году — 8575 рублей за тонну. Газ для котельных и ТЭЦ Камчатки в 2021 году стоил 7516 рублей за метр кубический, в 2019 году — 7253 рубля за кубометр, в 2020 году — 7418 рублей за кубометр.

Анна Головань уточнила, что в регионе в начале 2021 года 37% электро и тепловой энергии вырабатывалось на природном газе, 33% — на топливном мазуте и 15% — на угле.