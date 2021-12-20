Симферополь, , 13:57 — REGNUM В Республике Крым подтверждено 170 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 20 декабря. Сутками ранее, 19 декабря, сообщалось о 176 новых пациентах с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2 372 человека», — уточнили в оперативном штабе.

Всего с начала пандемии в Крыму подтверждено 125 518 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 116 349 человек. За последние сутки с выздоровлением после ковида выписаны 163 крымчанина.

Между тем, число жертв инфекции в регионе продолжает расти. На утро 20 декабря в статистике смертности числилось 4083 фамилии, за сутки в перечень умерших от ковида вошли ещё 22 человека.