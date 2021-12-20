Сеул, 20 декабря 2021, 13:57 — REGNUM В Южной Корее предупредили о возможных террористических атаках экстремистских группировок перед рождественскими и новогодними праздниками. Об этом 20 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на отчёт Национальной разведывательной службы страны.
Государственный центр сбора данных при разведывательной службе не исключает, что исламские террористические группировки могут атаковать «уязвимые цели», такие как места скопления людей и объекты транспорта.
«Южная Корея не застрахована от подобных угроз, если вспомнить недавнее оказание финансовой помощи базирующейся в Сирии террористической группировке», — говорится в отчёте.
Напомним, что в начале декабря гражданину РФ, нелегально проживающему в Южной Корее, были предъявлены обвинения в связях через социальные сети с членом сирийской террористической группировки «Фронт Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и переводе организации 2,9 млн вон (~$2500) через чужие банковские счета.