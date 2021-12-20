Сеул, , 13:57 — REGNUM В Южной Корее предупредили о возможных террористических атаках экстремистских группировок перед рождественскими и новогодними праздниками. Об этом 20 декабря сообщает Yonhap News со ссылкой на отчёт Национальной разведывательной службы страны.

Южная Корея Kenny J Lee

Государственный центр сбора данных при разведывательной службе не исключает, что исламские террористические группировки могут атаковать «уязвимые цели», такие как места скопления людей и объекты транспорта.

«Южная Корея не застрахована от подобных угроз, если вспомнить недавнее оказание финансовой помощи базирующейся в Сирии террористической группировке», — говорится в отчёте.

Напомним, что в начале декабря гражданину РФ, нелегально проживающему в Южной Корее, были предъявлены обвинения в связях через социальные сети с членом сирийской террористической группировки «Фронт Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и переводе организации 2,9 млн вон (~$2500) через чужие банковские счета.