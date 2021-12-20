Кемерово, , 13:57 — REGNUM В Кемеровской области от коронавируса вакцинировано 1 081 984 человека (65,5% от подлежащих вакцинации). Об этом на аппаратном совещании сегодня, 20 декабря, сообщил заместитель председателя правительства региона Алексей Цигельник.

Вакцинация от коронавируса Mos.ru

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Он уточнил, что за неделю прививку сделал 12 571 человек. Ревакцинацию прошли 148 096 кузбассовцев.

При этом среди жителей старше 60 лет вакцинировались 282 676 человек — 51,5% от подлежащих вакцинации. Из них ревакцинировано 82 219 человек.

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