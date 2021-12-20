Москва, 20 декабря, 2021, 13:54 — ИА Регнум. В настоящее время медики стараются уходить от таблетированных форм лечения психических расстройств. Об этом сообщил главный внештатный специалист-психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк.

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Он отметил, что современная психиатрия заменяет таблетки пролонгированными формами лекарств. Костюк в беседе с РИА Новости напомнил, что Москва, когда пошла на шаг по модернизации психиатрической помощи и по акцентированию на амбулаторной помощи, существенно увеличила закупки лекарств для льготных категорий пациентов. Это позволяет пациентам быть уверенными, что вне стен больницы они будут надёжно обеспечены лекарствами.

Костюк добавил, что врачам необходимо добиться правильного отношения таких пациентов к лечению, к тому, чтобы они принимали поддерживающую форму лечения.

«Поэтому мы стремимся уходить от таблетированных форм», — пояснил он.

Специалист указал на существование пролонгированных форм лекарств, когда «однократной инъекции хватает на три месяца».