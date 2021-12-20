* ИГ — запрещённая в России организация

Киркук, Ирак, , 13:57 — REGNUM Военные самолёты ВВС Ирака были задействованы в антитеррористической операции по уничтожению укрытий боевиков группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщает телеканал Al-Sumariya со ссылкой на министерство обороны Ирака, к участию в операции были привлечены многоцелевые самолёты F-16. Их целью стали базы боевиков в восточных районах страны, примыкающих к государственной границе с Сирией.

«Под наблюдением и контролем со стороны Объединенного оперативного командования и согласно данным Федерального агентства разведки и информации при министерстве внутренних дел, авиация ВВС использовала самолеты F-16 для нанесения авиаударов по ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сообщили в минобороны Ирака.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что спящие ячейки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) активизировали свою деятельность по всей территории Ирака. Боевики совершают нападения на мирные населённые пункты и армейские колонны.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.