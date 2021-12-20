Берёзовский, Свердловская область, , 13:55 — REGNUM В Березовском Свердловской области родители подростка, вступившего в конфликт с учительницей, не будут предъявлять претензии учителю и директору школы. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник знакомый с ситуацией.

Школа

Corey Leopold

В отделении полиции родители заявили, что претензий к учителю не имеют. Также известно, что на подростка и так собирают информацию по школе, у социального педагога. Мальчик состоит везде на учете, сообщил источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошел 19 декабря в школе №2 в Березовском. Учительница дала ребенка пощечину и разорвала его тетрадь. Одним из поводов стало то, что ученик неуважительно к ней обращался