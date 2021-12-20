Майкоп, 20 декабря, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Адыгее в 2022 году предоставят денежную субсидию на строительство автомобильной дороги в обход города Майкопа. На условиях софинансирования из федерального бюджета будет выделено 995,798 млн рублей.

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На эти средства будет построена дорога от автомобильной трассы Майкоп — Усть-Лабинск — Кореновск до автомобильной дороги Майкоп — Гиагинская — Псебай — Зеленчукская — Карачаевск. Решение об этом приняло правительство РФ. Постановление о выделении субсидии подписал 17 декабря премьер-министр Михаил Мишустин.

Всего в ближайшие два года 84 субъекта России получат на финансирование дорожной деятельности 100 млрд рублей, говорится в постановлении, опубликованном на официальном портале правительства РФ.