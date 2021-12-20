Кемерово, 20 декабря 2021, 13:49 — REGNUM В Кемеровской области в настоящее время для пациентов с коронавирусом развернуто 3147 коек, из них занято 2542. Об этом на аппаратном совещании сегодня, 20 декабря, сообщил заместитель председателя правительства региона Алексей Цигельник.
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По его словам, ситуация с коронавирусом стабилизируется, поликлиники работают стабильно, уменьшилось количество вызовов скорой помощи и госпитализаций в стационары с коронавирусом и пневмониями.
«Сейчас ситуация развивается в соответствии с нашими прогнозами. Но до какого уровня снизится заболеваемость, зависит от вакцинации. Есть чёткое понимание, что продолжающаяся пандемия — это пандемия непривитых. Причем чем старше человек, тем меньше собственная защита», — заявил Цигельник.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе за последние сутки выявлено 353 случая заражения коронавирусной инфекцией, днём ранее — 349 случаев.
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