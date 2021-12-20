Кемерово, 20 декабря, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В Кемеровской области в настоящее время для пациентов с коронавирусом развернуто 3147 коек, из них занято 2542. Об этом на аппаратном совещании сегодня, 20 декабря, сообщил заместитель председателя правительства региона Алексей Цигельник.

75.ru Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

По его словам, ситуация с коронавирусом стабилизируется, поликлиники работают стабильно, уменьшилось количество вызовов скорой помощи и госпитализаций в стационары с коронавирусом и пневмониями.

«Сейчас ситуация развивается в соответствии с нашими прогнозами. Но до какого уровня снизится заболеваемость, зависит от вакцинации. Есть чёткое понимание, что продолжающаяся пандемия — это пандемия непривитых. Причем чем старше человек, тем меньше собственная защита», — заявил Цигельник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кузбассе за последние сутки выявлено 353 случая заражения коронавирусной инфекцией, днём ранее — 349 случаев.

Читайте также: В Кузбассе выявили ещё 353 носителя коронавируса за сутки