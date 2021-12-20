Томск, , 13:49 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области выявлено 185 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 60 159. Об этом ИА REGNUM сообщили 20 декабря в оперативном штабе региона.

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Общее число выздоровевших в Томской области на сегодняшний день — 44 981 человек. За последние сутки коронавирус победили 311 томичей.

Напомним, 19 декабря в Томской области было подтверждено 188 случаев заражения, выздоровели 318 человек.

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