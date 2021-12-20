Анкара, , 13:49 — REGNUM Между Ереваном и Стамбулом в скором времени будет возобновлено авиасообщение. Об этом 20 декабря сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с малазийским коллегой Сайфуддином Абдуллой в Анкаре

Самолет manolofranco

«Вопрос возобновления авиарейсов обсуждается в минтрансе. В ближайшие дни будет принято решение», — сказал глава турецкого МИД.

Он добавил, что Анкара все свои шаги в Закавказье координирует с азербайджанской стороной. Также Чавушоглу отметил, что власти Турции и Армении назначили своих представителей по диалогу по нормализации отношений между странами.

Напомним, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. С 1993 года Анкара закрыла со своей стороны турецко-армянскую границу в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Одним из условий нормализации отношений Анкара выдвигает отказ Еревана от политики признания геноцида армян в Турции.

Читайте ранее в этом сюжете: В Армении назначили представителя по процессу диалога с Турцией