Анкара, 20 декабря, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Между Ереваном и Стамбулом в скором времени будет возобновлено авиасообщение. Об этом 20 декабря сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с малазийским коллегой Сайфуддином Абдуллой в Анкаре

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«Вопрос возобновления авиарейсов обсуждается в минтрансе. В ближайшие дни будет принято решение», — сказал глава турецкого МИД.

Он добавил, что Анкара все свои шаги в Закавказье координирует с азербайджанской стороной. Также Чавушоглу отметил, что власти Турции и Армении назначили своих представителей по диалогу по нормализации отношений между странами.

Напомним, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. С 1993 года Анкара закрыла со своей стороны турецко-армянскую границу в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Одним из условий нормализации отношений Анкара выдвигает отказ Еревана от политики признания геноцида армян в Турции.