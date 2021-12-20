Москва, 20 декабря, 2021, 13:47 — ИА Регнум. Россия ориентируется на то, что Соединенные Штаты осознают сложную ситуацию в сфере безопасности, заявил 20 декабря глава МИД России Сергей Рябков.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Мы исходим из того, что наши американские коллеги прекрасно отдают себе отчет в том, что ситуация достаточно сложная, напряженная, здесь важен ответственный подход», — сказал Рябков по итогам круглого стола комитета Государственной думы по международным делам.

Дипломат подчеркнул, что необходимо действовать «на той платформе, на той основе, которую мы предложили в соответствии с указаниями президента России Владимира Путина».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гарантий непродвижения НАТО на восток потребовал президент России Владимир Путин в ходе переговоров с американским коллегой Джо Байденом 7 декабря в ответ на претензии к действиям ВС РФ «вблизи границ Украины». 17 декабря российский МИД опубликовал соответствующие проекты договоров с США и НАТО.

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