Пекин, , 13:58 — REGNUM Китай расценивает как успешные итоги очередного раунда переговоров в Вене по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). В оценке Пекин не согласен с Вашингтоном, сообщил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь 20 декабря на брифинге.

Китай Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Ранее власти США заявили о «неудовлетворительном» результате консультаций, прошедших в австрийской столице. Чжао Лицзянь заявил, что позитивные сдвиги были достигнуты в ходе седьмого раунда переговоров по восстановлению СВПД, так как все заинтересованные стороны приложили к этому усилия.

Китай, добавил дипломат, готов и далее содействовать успешному продвижению диалога по иранской ядерной проблеме. Что касается США, то им следует незамедлительно отменить односторонние санкции, которые действуют против Ирана и стран, у которых есть с ним регулярные торгово-экономические контакты.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в Вене завершился седьмой раунд консультаций по восстановлению СВПД.

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