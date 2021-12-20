Ульяновск, 20 декабря, 2021, 13:42 — ИА Регнум. В Ульяновской области стало сокращаться суточное число выздоравливающих от ковида. Такие обновлённые данные публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 20 декабря, в Ульяновской области заразились коронавирусом ещё 297 жителей. Всего с начала пандемии официально выявлено 117 722 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

Переболели ковидом в регионе ещё 69 человек. Таким образом, всего в Ульяновской области победили коронавирус 112 913 жителей, доля вылечившихся составляет почти 96%.

Отметим, что последние три дня число выздоравливающих снижается и не превышает 100 человек. Напомним, что ранее последний месяц каждые сутки вылечивались не менее 400 жителей.

Напомним, скончались в Ульяновской области 3635 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году врачи торакального хирургического отделения Ульяновской областной клинической больницы более 80 раз выезжали в специализированные госпитали для лечения от ковида, в 64 случаях потребовалось проведение операции.

Отметим, что торакальное хирургическое отделение — единственное в регионе, где осуществляется плановая и круглосуточная экстренная помощь пациентам с патологией сосудистой системы и органов грудной клетки.