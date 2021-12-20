Тверь, , 13:41 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя вошёл в новый рейтинг «Губернаторская повестка» в связи с поддержкой предложения о проведении в регионе общего праздника для выпускников школ, об этом сообщил 20 декабря фонд развития общественных связей «Петербургская политика».

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«С большим удовольствием сделаем такой праздник у себя, постараемся соответствовать масштабам, чтобы у наших ребят остались самые лучшие воспоминания», — отметил губернатор Игорь Руденя 15 декабря на пресс-конференции.

Отметим, что с предложением организовать в Тверской области выпускной по аналогии с фестивалем «Алые паруса» в Санкт-Петербурге выступил на пресс-конференции губернатора юнкор из Вышнего Волочка. Он рассказал, что в муниципальном образовании для выпускников-медалистов традиционно организуют поездку в Санкт-Петербург на фестиваль «Алые паруса», и предложил организовать аналогичный с названием «Под парусом Петра».

Рейтинг «Губернаторская повестка» составляется еженедельно фондом развития общественных связей «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс». В исследовании отмечаются ключевые инициативы, решения, поручения и заявления глав субъектов РФ.