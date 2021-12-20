Кабул, 20 декабря, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Мэрия Кабула, возглавляемая талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявляет, что начала процесс удаления «нешариатских изображений» по всему городу.

(сс) Masoud Akbari Кабул

В понедельник, 20 декабря, мэрия сообщила в Твиттере, что процесс удаления «нешариатских изображений» на табличках, объявлениях и рекламных щитах идёт полным ходом в разных частях Кабула, сообщает «8 Собх».

На фотографиях, размещённых на странице администрации в соцсети, видно, как её сотрудники убирают фотографии женщин с рекламных щитов. Мэрия заявила, что помимо уважения ко всем членам общества, необходимо также соблюдать этические принципы на рекламных щитах и в рекламных объявлениях.

Это происходит, несмотря на то, что в раньше изображения женщин широко использовались в рекламе и коммерческих сообщениях.

Напомним, ранее талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) наложили ограничения на освещение событий в СМИ, опубликовав несколько новых статей. В этих статьях подчеркивалось, что женщины больше не могут исполнять роли в пьесах и телесериалах.