В Индонезии 250 человек контактировали с заразившимися штаммом «Омикрон»
Джакарта, 20 декабря, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии отследило контакты трех пациентов, инфицированных штаммом коронавируса «Омикрон», сообщает CNN Indonesia.
Иван Шилов ИА REGNUM
Индонезия
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На данный момент обследовали 250 человек.
Первый случай заражения штаммом «Омикрон» в Индонезии, предположительно, был передан гражданину Индонезии, приехавшему из Нигерии.
В Индонезии было зарегистрировано три случая заражения штаммом «Омикрон».
Как сообщало ИА REGNUM, национальный комитет по безопасности на транспорте (KNKT) рассчитывает, что расследования, связанные с авиакатастрофой Sriwijaya Air, могут быть завершены к середине 2022 года.