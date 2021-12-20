Джакарта, 20 декабря, 2021, 13:39 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии отследило контакты трех пациентов, инфицированных штаммом коронавируса «Омикрон», сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

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На данный момент обследовали 250 человек.

Первый случай заражения штаммом «Омикрон» в Индонезии, предположительно, был передан гражданину Индонезии, приехавшему из Нигерии.

В Индонезии было зарегистрировано три случая заражения штаммом «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, национальный комитет по безопасности на транспорте (KNKT) рассчитывает, что расследования, связанные с авиакатастрофой Sriwijaya Air, могут быть завершены к середине 2022 года.