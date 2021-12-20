Бейрут, , 13:44 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш в понедельник, 20 декабря, посетил Ливан с официальным визитом и встретился с президентом страны Мишелем Ауном и спикером парламента Набихом Берри. Об этом сообщает агентство Lebanon 24.

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По данным журналистов, в ходе переговоров была поднята тема неоднократного нарушения армией Израиля границ Ливана.

Как отметил Антониу Гуттериш, ключевой задачей для ООН в регионе должна стать поддержка ливанской армии и обеспечение мира и стабильности в регионе.

«Господин Берри рассказал о неоднократных вторжениях в воздушное пространство Ливана, и мы обсудили необходимость оказания международным сообществом дополнительной поддержки ливанской армии. Мы не пожалеем усилий, чтобы найти быстрое решение по демаркации морских границ между Ливаном и Израилем» — заявил Антониу Гуттериш.

Генсек ООН также посетил порт Бейрута и заявил о необходимости продолжения расследования причин взрыва 4 августа 2020 года.