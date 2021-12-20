Ульяновск, , 13:38 — REGNUM В Ульяновской области зарегистрированы новые летальные исходы от ковида. Это следует из данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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По данным на 20 декабря, 19 декабря пандемия коронавируса унесла жизни десяти человек, что два летальных исхода меньше, чем было 18 декабря.

Всего жертвами ковида в Ульяновской области стали 3635 человек, что составляет 3,088% от общего числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом (117 722).

Отметим, что ранее ульяновский губернатор Алексей Русских вручил ключи от пяти автомобилей главврачам районных больниц. Власти отмечают, что в 2022 году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения закупят ещё 13 машин. Также для работы с пациентами в период пандемии передано 77 автомобилей УАЗ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области продолжается кампания иммунизации населения против гриппа. Вакцинацию прошли свыше 577 тыс. жителей, что составляет 52,2% от населения региона.