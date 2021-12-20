Москва, , 13:37 — REGNUM Центральный Банк намерен продолжить внедрение ключевых информационных документов о финансовых продуктах. Об этом 20 декабря заявил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на парламентских слушаниях в Госдуме о развитии финансовых рынков.

Банк России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В части информирования граждан мы предполагаем продолжить практику внедрения так называемых ключевых информационных документов, содержащих основные характеристики финансового продукта», — заявил Чистюхин.

«Наша задача — перейти от рекомендаций в этой области к требованиям, установленным на уровне стандартов СРО или нормативных актов», — указал он.