Москва, 20 декабря, 2021, 13:37 — ИА Регнум. Центральный Банк намерен продолжить внедрение ключевых информационных документов о финансовых продуктах. Об этом 20 декабря заявил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на парламентских слушаниях в Госдуме о развитии финансовых рынков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«В части информирования граждан мы предполагаем продолжить практику внедрения так называемых ключевых информационных документов, содержащих основные характеристики финансового продукта», — заявил Чистюхин.

«Наша задача — перейти от рекомендаций в этой области к требованиям, установленным на уровне стандартов СРО или нормативных актов», — указал он.