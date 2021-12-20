Каракас, , 13:37 — REGNUM Венесуэла сохранила ограничение на коммерческие и частные полеты в страну и из нее по соображениям биобезопасности из-за COVID-19. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на Национальный институт гражданской аэронавтики (INAC).

Венесуэла

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В своём аккаунте в Twitter агентство сообщило, что эта мера будет действовать до 18 января 2022 года, и будут разрешены только экстренные, гуманитарные, репатриационные и пролетные рейсы.

Отмечается, что коммерческие маршруты между Венесуэлой, Боливией, Турцией, Мексикой, Доминиканской Республикой, Россией, Панамой и Кубой разрешены в исключительных случаях.