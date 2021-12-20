Минск, 20 декабря, 2021, 13:36 — ИА Регнум. На сегодняшний день второй энергоблок Белорусской АЭС готов на 95% и в течение ближайшего времени будут завершены работы, которые необходимы для того, чтобы получить разрешение на загрузку ядерного топлива. Об этом 20 декабря рассказа на пресс-конференции министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

Belaes.by Белорусская АЭС

«Готовность второго энергоблока — 95%. Сейчас на нем проводятся работы по выполнению необходимых условий для получения разрешения Госатомнадзора на загрузку ядерного топлива в активную зону реактора. Планируется, что эти работы завершатся в ближайшие дни», — сказал он.

Кроме того, Каранкевич рассказал, что в настоящее время первый энергоблок БелАЭС каждый день вырабатывает порядка 28 млн кВт⋅ч электроэнергии и это 22% от общего объема производства электроэнергии в Белоруссии.

«С момента включения первого энергоблока в объединенную энергосистему выработано 5,7 млрд. кВт⋅ч электроэнергии, что позволило заместить 1,6 млрд куб. м природного газа. Это в два с половиной раза больше, чем годовой объем потребления электроэнергии нефтехимическим комплексом страны», — утончил глава белорусского минэнерго.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября МИД Литвы вручил послу Белоруссии ноту протеста из-за БелАЭС.