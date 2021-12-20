Тбилиси, , 13:36 — REGNUM Тбилиси запросил у Берлина задержанного экс-главу генштаба Грузии Гиги Каландадзе. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Грузии.

Флаг Грузии Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что в Германии бывшего генерала задержали по запросу грузинской стороны. Каландадзе обвиняют в пытках и незаконном удержании в 2012 году Эльберда Коберидзе, которого тогда обвиняли в подготовке теракта.

По данным Генпрокуратуры, бывшему главе грузинского генштаба грозит до 17 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, Каландадзе был заместителем командующего Сухопутными войсками Грузии и первым заместителем начальника Объединенного штаба. Он возглавлял генштаб ВС Грузии с 8 октября по 11 ноября 2012 года при президенте Михаиле Саакашвили. За это время ему было присвоено генеральское звание. В 2014 году он выехал на Украину, где получил гражданство.

Читайте ранее в этом сюжете: В Германии задержали экс-главу генштаба Грузии