Москва, 20 декабря, 2021, 13:36 — ИА Регнум. Российское движение школьников (РДШ) провело в воскресенье, 19 декабря, первый в России чемпионат по игре Roblox, в рамках трансляции «Вселенная друзей РДШ». Об этом 20 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Рдш.рф На съезде РДШ

При этом в игре в мире «Зимнее приключение» принимало участие 2768 человек, а в мире «Путешествие к звёздам» — 3817 человек.

Всего трансляцию эфира посмотрело около 500 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря на одной из площадок московского центра дизайна ARTPLAY состоялись премьерные показы первого в России детского иммерсивного мюзикла «Zumer», созданного Российском движением школьников (РДШ) совместно с Национальным открытым чемпионатом творческих компетенций ArtMasters и Музыкальной академией Игоря Матвиенко «М.А.М.А.».

Отметим, Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом Президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.