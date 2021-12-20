Кострома, , 15:09 — REGNUM Медикам военной академии радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) в Костроме не выплачивали деньги за помощь больным COVID-19. Об этом сообщает военная прокуратура Костромского гарнизона.

Военная академия РХБ защиты в Костроме Наталья Диева © ИА REGNUM

Согласно постановлению правительства от 29 августа 2020 года врачи и средний медперсонал могут рассчитывать на выплаты стимулирующего характера за «особые условия труда и дополнительную нагрузку». Их размер зависит от квалификации медика и времени, проведённого с заражённым коронавирусом больным.

Как показала проверка, в 2020 году 15 работников медпункта РХБЗ лечили больных с симптомами ОРВИ или пневмонии. Впоследствии у пациентов был выявлен COVID-19.

«Несмотря на это командование не проводило оценку времени, потраченного медиками на приём и первичную помощь этим пациентам. Соответствующие расчеты не проводились и в финансовый орган не представлялись», — отметила прокуратура.

После подведения итогов проверки начальник военной академии Игорь Емельянов выполнил требование прокурора. Медики получили более 540 тысяч рублей, причитающихся им за 2020 год. Отметим, что в 2021 году проблем с получением средств у врачей не возникало, они получили деньги в полном объёме.

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