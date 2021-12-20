Санкт-Петербург, 20 декабря, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге 20 декабря открывается более восьмидесяти ёлочных базаров, сообщили в пресс-службе правительства Петербурга.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ёлочный базар

Возможность купить живой символ Нового года появится у жителей за 11 дней до праздника. В городе будут работать 82 точки продажи ёлок. В этом году с правительством заключили 14 новых арендных договоров по организации торговой деятельности, связанной с продажей елей.

Больше всего ёлочных базаров расположено в Московском районе. На его улицах открылись 15 точек продажи ёлок. После него по количеству базаров идёт Красногвардейский район, там организовано 12 точек. Меньше всего точек продажи ёлок находится в Пушкинском, Петроградском и Кронштадтском районах. Жители Центрального, Курортного и Петродворцового районов не смогут купить живую ёлку рядом с местом проживания, так как в этих районах не организованы точки продаж.

«У петербуржцев должна быть возможность приобрести живую ёлку в своем районе. Мы поддерживаем добросовестных предпринимателей, которые оформляют договоры аренды и организуют сезонную торговлю по всем правилам», — заявлял 16 декабря губернатор Петербурга Александр Беглов.