Майами, США, , 13:34 — REGNUM Более 40 человек, находящихся на борту одного из круизных лайнеров компании Royal Caribbean International, обнаружено заражение коронавирусной инфекции после возвращения в Майами, сообщает 19 декабря New York Post.

Инцидент произошел на борту корабля Symphony of the Seas, совершавшего семидневное плавание. При этом, как отметили представители компании, все заразившиеся были привиты от патогена.

«Все, у кого был положительный результат, либо не демонстрировали симптомов вообще или демонстрировали заболевание в легкой форме, и мы постоянно следили за их здоровьем», — подчеркнули в компании.

На борту судна находилось более 6 тыс. пассажиров, 95% которых сделали прививку от коронавируса.