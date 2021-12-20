Пенза, 20 декабря, 2021, 13:40 — ИА Регнум. Депутаты Пензенской области 20 декабря рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Большинством голосов парламентарии поддержали одобренный Госдумой в первом чтении проект закона, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Пензенской области.

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Исполняющий обязанности спикера регионального парламента Сергей Егоров напомнил депутатам о прошедшей в ноябре сессии, когда проект федерального закона, направленный на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, был поддержан народными избранниками Пензенской области. Госдума 16 декабря приняла данный проект в первом чтении и повторно направила его в регионы.

«Государственной Думой даны конкретные рекомендации Правительству Российской Федерации по проработке всех вопросов, связанных с реализацией законопроекта, а также организации на системной основе мониторинга экономических показателей в связи с введением ограничительных мероприятий», — подчеркнул вице-спикер.

По итогам заседания парламентариями Пензенской области законопроект был одобрен.

ИА REGNUM напоминает, законопроект о введении медицинских сертификатов повторно направлен в регионы. Второе чтение предварительно может состояться в январе.

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