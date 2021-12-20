Варшава, , 13:33 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 20 декабря опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, за последние 24 часа в Польше выявили 9 609 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 29 человек.

В сообщении указано, что сегодняшние данные свидетельствуют о постепенном утихании четвертой волны пандемии. Там отмечается, что количество случаев инфицирования в стране по сравнению с прошлой неделей сократилось почти на 20%.

В больницах по состоянию на 20 декабря находятся 24 876 пациентов с COVID-19. Из них 2 097 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.