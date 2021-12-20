Самара, 20 декабря, 2021, 13:36 — ИА Регнум. В Самарской области обвинили в совершении должностных преступлений при закупке квартир для детей-сирот бывшего заместителя руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства и энергетики муниципального района Богатовский. Об этом 20 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Пол в доме для сирот в Борисоглебском

Сообщается, что в 2019 году фигурантка уголовного дела являлась членом аукционной комиссии по осуществлению закупок.

«Путем формального проведения закупочной процедуры способствовала приобретению в муниципальную собственность заранее определенных жилых помещений, подлежащих предоставлению гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — говорится в сообщении пресс-службы. — В целях реализации задуманного обвиняемая определила круг лиц, готовых продать жилые помещения, и координировала их дальнейшие действия, а именно: изготовила завышенные коммерческие предложения в целях формирования необходимой начальной (максимальной) цены контракта, дала указания собственникам помещений оформить нотариально заверенную доверенность на представление их интересов при осуществлении закупок на ранее знакомое ей лицо. Таким образом, обвиняемой были обеспечены условия, при которых жилые помещения приобретались у конкретных физических лиц».

По версии следствия, обвиняемая ввела в заблуждение членов приемочной комиссии, внеся в акты приема-передачи жилья недостоверную информацию о их соответствии техническому заданию, являвшемуся неотъемлемой частью заключенных муниципальных контрактов. Отмечается, что эксперты признали, что закупленное подобным образом жилье является непригодными для проживания.

Сообщается, что следователи установили шесть подобных фактов деятельности обвиняемой. При этом общий ущерб, который причинен бюджету муниципалитета, составляет свыше 6,3 млн рублей.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам служебного подлога и злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. Материалы дела в ближайшее время будут переданы в суд.